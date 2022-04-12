Мінфін оцінив зростання дефіциту бюджету через війну — Finance.ua

Мінфін оцінив зростання дефіциту бюджету через війну

Вчора 12:05 — Казна та Політика

Мінфін оцінив зростання дефіциту бюджету через війну

Через війну з росією дефіцит бюджету-2022 у березні становив $2,7 млрд, і темп його зростання продовжить зростати.

Про ситуацію в економіці України міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Financial Times.

«Ми перебуваємо в стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни... Якщо ви хочете, щоб ми продовжували боротися в цій війні, щоб виграли цю війну... так допоможіть нам», — сказав Марченко.

Читайте також Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка)

Він розповів, що оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до $270 млрд, тоді як наприкінці березня називали цифру $120 млрд. Понад 7 тисяч житлових будинків зруйновано або пошкоджено. Близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля.

За його словами, уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш як на $6 млрд, але цього мало, адже доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.

«Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіцит», — наголосив Марченко.

Голова Мінфіну нагадав, що дефіцит держбюджету за підсумками року був запланований на рівні 3,5% ВВП, але він зростатиме багаторазово, залежно від тривалості війни.

При цьому Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації.

Говорячи про виділення США військової та гуманітарної допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від війни, у ​​розмірі $13,6 млрд, Марченко наголосив, що Україна не отримає жодного цента.

«Це не є прямою бюджетною підтримкою. Ми не можемо використовувати її для поповнення дефіциту», — сказав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.