Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта — Finance.ua
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Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта

Финтех и Карты
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Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта
Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта
Чат-бот для бизнеса — это приложение в виде чата в мессенджере (Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram), через которое ваш бизнес может вести массовую или персонализированную коммуникацию с вашей аудиторией и автоматизировать бизнес-процессы.
О том, как автоматизировать коммуникации через чат-боты для бизнеса, рассказал Team lead of Email Marketing в Netpeak Ukraine Виталий Иванов во время крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI, состоявшейся 25 октября.
«Они нужны для того, чтобы, в первую очередь, улучшить взаимодействие бизнеса с аудиторией и совершенствовать сервис. Чат-боты — это прекрасный ретеншн-инструмент, который мы можем внедрять вместе с эмейлами, СМС, пушами, чтобы делать мощную стратегию, возвращать клиентов на сайт и подталкивать их к целевым действиям — совершать нужные нам конверсии, в частности, делать повторные покупки», — объясняет Иванов.

Как это работает и какую роль чат-бот может сыграть в бизнесе?

По словам эксперта, чат-боты могут быстро и эффективно отвечать на вопросы клиентов, предоставлять информацию о товарах и услугах, выполнять операции с оплатой, обеспечивать поддержку и сопровождение и многое другое.
Кроме того, чат-боты могут быть доступны для пользователей круглосуточно, что обеспечивает более эффективный и персонализированный сервис. Использование чат-ботов позволяет собирать и анализировать данные о клиентах, понять их потребности и пожелания, а также построить более эффективную стратегию коммуникации и продаж.
Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта

В чем секрет эффективности чат-ботов?

  1. Чат-боты обеспечивают юзер-френдли интерфейс для взаимодействия с клиентами. Пользователи могут легко и быстро взаимодействовать с ботом через мессенджеры, что делает процесс коммуникации более удобным и быстрым.
  2. Средний процент открываемости сообщений в чате может быть от 60% до 90%.
  3. Чат-боты имеют широкие возможности адаптации под нужды бизнеса, интегрируются с СРМ системами и сайтами, что позволяет формировать индивидуальные решения именно для вашего бизнеса.
  4. Чат-боты позволяют персонализировать сообщения для пользователей на уровне контента, индивидуальных скидок, учет персональных данных, имеющихся у бизнеса при индивидуальной коммуникации с пользователем.
Как бизнесу автоматизировать коммуникации с помощью чат-ботов, — советы эксперта
По материалам:
Finance.ua
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