Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта

В феврале синоптики обещают настоящие морозы, и это может создать немало проблем для нас, водителей, особенно с утра. Холод влияет на аккумуляторы, моторное масло становится гуще и все это делает запуск двигателя сложнее.

Что следует знать

Особенно осторожно следует относиться к аккумулятору. На морозе его емкость сильно убывает, и старые батареи могут просто не выдержать. Надо стараться перед морозами зарядить аккумулятор, а если машина долго стоит на улице, на ночь забираю батарею в теплое место во избежание разрядки.

Если не запускается двигатель, нужно проверить свечи зажигания — нагар может мешать искрообразованию.

Когда наступают холода, запускать машину нужно осторожно. Во-первых, выключать все электроприборы — фары, обогрев, климат-контроль. Это помогает аккумулятору не разряжаться так быстро.

Далее просто включите зажигание и подождите пару секунд, чтобы насос подкачал горючее. Если двигатель не заводится с первого раза, не крутите стартер более 10 секунд, чтобы его не перегреть.

Для машин с механической коробкой передач всегда нажимаю сцепление перед запуском и держу его еще пару секунд после того, как мотор запустится. Так двигатель работает помягче, и трансмиссия не изнашивается так быстро.

И, в заключение, не стоит долго прогревать двигатель на холостых оборотах. Минута-две — и можно спокойно ехать, начиная с умеренных оборотов.

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uamotors По материалам:

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