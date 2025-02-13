Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта — Finance.ua
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Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта

Технологии&Авто
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Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта
Как без проблем завести автомобиль в мороз — совет эксперта
В феврале синоптики обещают настоящие морозы, и это может создать немало проблем для нас, водителей, особенно с утра. Холод влияет на аккумуляторы, моторное масло становится гуще и все это делает запуск двигателя сложнее.

Что следует знать

Особенно осторожно следует относиться к аккумулятору. На морозе его емкость сильно убывает, и старые батареи могут просто не выдержать. Надо стараться перед морозами зарядить аккумулятор, а если машина долго стоит на улице, на ночь забираю батарею в теплое место во избежание разрядки.
Если не запускается двигатель, нужно проверить свечи зажигания — нагар может мешать искрообразованию.
Когда наступают холода, запускать машину нужно осторожно. Во-первых, выключать все электроприборы — фары, обогрев, климат-контроль. Это помогает аккумулятору не разряжаться так быстро.
Далее просто включите зажигание и подождите пару секунд, чтобы насос подкачал горючее. Если двигатель не заводится с первого раза, не крутите стартер более 10 секунд, чтобы его не перегреть.
Для машин с механической коробкой передач всегда нажимаю сцепление перед запуском и держу его еще пару секунд после того, как мотор запустится. Так двигатель работает помягче, и трансмиссия не изнашивается так быстро.
И, в заключение, не стоит долго прогревать двигатель на холостых оборотах. Минута-две — и можно спокойно ехать, начиная с умеренных оборотов.
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По материалам:
uamotors
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