Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников — Finance.ua

Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников Сегодня 07:26

Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников

В Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников. Всех остальных оккупанты уже успели мобилизовать.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Луганский тепловозостроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс», — рассказал он.

Как отмечает глава ОВА, из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в Центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного — только школьники.

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