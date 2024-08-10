Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников — Finance.ua
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Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников

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Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников
Кадровый голод: на завод в Луганске за неимением работников берут на работу школьников
В Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников. Всех остальных оккупанты уже успели мобилизовать.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
«Луганский тепловозостроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс», — рассказал он.
Как отмечает глава ОВА, из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в Центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного — только школьники.
По материалам:
Finance.ua
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