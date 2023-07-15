Качество автомобилей резко снизилось: чем недовольны автовладельцы в 2023 году — Finance.ua
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Качество автомобилей резко снизилось: чем недовольны автовладельцы в 2023 году

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Современные автомобили становятся все более технологичными, однако с ростом количества функций и возможностей снижается их качество. К такому выводу пришли эксперты J. D Power, опросив более 93 тысяч владельцев и арендаторов автомобилей 2023 года выпуска.
Исследование, в ходе которого водителям было задано всего 223 вопроса, показало, что на каждые 100 автомобилей приходится в среднем 192 проблемы — на 12 больше по сравнению с 2022 годом и на 18 больше по сравнению с 2021-м.
Как выяснилось, «страдают» даже подстаканники, которые из-за добавления новых функций типа беспроводной зарядки для смартфона часто имеют неправильную форму и располагаются не в удобных для использования местах.
Второй проблемой 2023 года стали дверные ручки. Их дизайн, особенно в электромобилях, начинает раздражать автовладельцев, все чаще считающих их слишком сложными и неинтуитивными.
Также исследование показало, что за последний год выросло количество жалоб на недостаточно громкие автомобильные гудки и работу мультимедийных интерфейсов, таких как Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие беспроводным путем синхронизировать медиасистемы со смартфонами.
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По материалам:
MMR
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