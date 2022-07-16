Кабмин снизил финансирование строительства дорог — Finance.ua

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Кабмин снизил финансирование строительства дорог

Казна и Политика
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Кабмин снизил финансирование строительства дорог
Кабмин снизил финансирование строительства дорог
Правительство уменьшило перечень объектов, которые должны финансироваться в рамках реализации Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы.
Об этом в Телеграм сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в Государственную целевой экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы в части уменьшения перечня объектов и объема финансирования проведения работ в 2022 году», — проинформировал Мельник.
Кроме того, представитель правительства в Верховной Раде сообщил, что признано утратившим силу постановление Кабмина от 19.01.2022 № 64, которым был утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2022 и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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