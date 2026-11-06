Кабмин одобрил новые правила защиты коммерческой тайны

Кабинет Министров одобрил пакет законопроектов, предусматривающих новые правила защиты коммерческих тайн и нераскрытого ноу-хау. Документы также уточняют ответственность за нарушение законодательства в этой сфере и приводят украинские нормы в соответствие с европейскими стандартами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Законодательные изменения разработали во исполнение евроинтеграционных обязательств Украины, в частности для имплементации Директивы ЕС 2016/943.

Как изменятся правила защиты коммерческой тайны

Изменения в законодательстве определяют:

понятие правомерного и неправомерного получения, использование и раскрытия коммерческой тайны;

меры и процедуры защиты;

механизм обеспечения конфиденциальности коммерческой тайны в ходе судебных процессов;

виды мер обеспечения иска;

временные и меры предосторожности и условия их применения;

корректирующие меры и возмещение ущерба.

Также обновления предполагают исключить коммерческую тайну из перечня объектов права интеллектуальной собственности.

«Такие изменения в законодательстве будут создавать благоприятную среду для инноваций, честной конкуренции и привлечения иностранных инвестиций, а также повысит эффективность судебной практики в соответствии с европейскими стандартами», — пояснили в министерстве.