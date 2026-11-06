Кабмин одобрил новые правила защиты коммерческой тайны

Кабинет Министров одобрил пакет законопроектов, предусматривающих новые правила защиты коммерческих тайн и нераскрытого ноу-хау. Документы также уточняют ответственность за нарушение законодательства в этой сфере и приводят украинские нормы в соответствие с европейскими стандартами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Законодательные изменения разработали во исполнение евроинтеграционных обязательств Украины, в частности для имплементации Директивы ЕС 2016/943.
Как изменятся правила защиты коммерческой тайны
Изменения в законодательстве определяют:
понятие правомерного и неправомерного получения, использование и раскрытия коммерческой тайны;
меры и процедуры защиты;
механизм обеспечения конфиденциальности коммерческой тайны в ходе судебных процессов;
виды мер обеспечения иска;
временные и меры предосторожности и условия их применения;
корректирующие меры и возмещение ущерба.
Также обновления предполагают исключить коммерческую тайну из перечня объектов права интеллектуальной собственности.
«Такие изменения в законодательстве будут создавать благоприятную среду для инноваций, честной конкуренции и привлечения иностранных инвестиций, а также повысит эффективность судебной практики в соответствии с европейскими стандартами», — пояснили в министерстве.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, совершенствующий порядок раскрытия Национальным банком Украины банковской тайны, полученной от органов банковского надзора других государств. Целью законопроекта является приведение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, полученную Национальным банком Украины от органа банковского надзора другого государства, в соответствие с требованиями законодательства ЕС.