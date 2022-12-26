Кабмин выделил еще 400 миллионов гривень на гранты в рамках программы "єРобота" — Finance.ua

Кабмин выделил еще 400 миллионов гривень на гранты в рамках программы "єРобота" Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины выделил еще 400 млн грн в рамках программы «єРобота» на развитие садоводства, обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.

Как заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, средства пойдут на развитие садоводства, на обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.

«Продолжаем поддержку бизнеса и поощряем его к созданию рабочих мест. В рамках программы „єРобота“ сегодня выделяем 400 млн грн для предоставления грантов предпринимателям. Средства пойдут на развитие садоводства, на обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела», — сказал он.

21 июня 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов.

Все программы объединены под общим названием «єРобота». По словам Шмыгаля, программа «єРобота» в 2023 году потребует финансирования в размере не менее 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из госбюджета.

УНІАН По материалам:

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