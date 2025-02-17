Кабмин ввел возмещение стоимости обучения в автошколах для защитников и защитниц с инвалидностью — Finance.ua
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Кабмин ввел возмещение стоимости обучения в автошколах для защитников и защитниц с инвалидностью

Личные финансы
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Кабмин ввел возмещение стоимости обучения в автошколах для защитников и защитниц с инвалидностью
Кабмин ввел возмещение стоимости обучения в автошколах для защитников и защитниц с инвалидностью
Защитники и защитницы с инвалидностью теперь могут возместить стоимость обучения в автошколах. Соответствующее новшество ввел Кабинет Министров.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
«Еще один важный шаг к безбарьерности! Постановлением Кабинета Министров Украины № 432 введен механизм возмещения стоимости обучения в автошколах для наших защитников и защитниц с инвалидностью. Это не просто о вождении — это о независимости и мобильности. Программа „Автошколы для лиц с инвалидностью“ уже изменила жизнь многих людей. А теперь, благодаря решению правительства, еще больше наших военных смогут получить необходимые навыки при поддержке государства», — написала Павличенко.
Где существуют такие школы? По ее словам, в Украине работают адаптированные автошколы, которые учитывают потребности людей с инвалидностью. Они функционируют в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Кроме того, некоторые школы предлагают обучение с переводом на язык жестов.
«Важно, чтобы каждый, кто возвращается в гражданскую жизнь, имел возможность быть независимым. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина становилась действительно безбарьерной», — написала Екатерина Павличенко.

Справка Finance.ua:

  • «Автошкола для людей с инвалидностью» — проект МВД, который реализуется в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской «Без барьеров».
  • Цель проекта — создать эффективную и комфортную систему адаптации лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами с учетом их возможностей и потребностей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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