Кабмин внес законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию — Finance.ua
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Кабмин внес законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, упрощающий международный розыск подозреваемых и доступ к их вещам и документам за рубежом.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на усовершенствование механизмов международного сотрудничества по уголовным делам. В частности, предлагается внести следующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс:
Предлагается ввести термин «международный розыск». Ведь его отсутствие, по мнению авторов законопроекта, влияет на эффективность международного сотрудничества в целях экстрадиции подозреваемых.
Розыск подозреваемых предлагают упростить. Так, если они не явились по вызову следователя или прокурора и есть основания полагать, что они находятся за границей или на временно оккупированных территориях — такого подозреваемого объявляют в международный розыск.
Предлагается ввести возможность применения ареста для фактической передачи иностранному государству по экстрадиционному запросу лица, относительно которого истек срок экстрадиционного ареста.
Следственный судья может вынести временное решение о доступе к вещам и документам подозреваемых, находящихся на территории иностранного государства.
Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Пока проект закона передали на рассмотрение в Комитет.
По материалам:
УНІАН
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