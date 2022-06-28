Кабмин внес изменения в постановление о сроке принятия наследства — Finance.ua

Кабмин внес изменения в постановление о сроке принятия наследства Сегодня 21:32 — Личные финансы

24 июня 2022 принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения» № 719.

В соответствии с ней установлена предел остановки течения срока для принятия наследства или отказа от его принятия. Срок останавливается на время действия военного положения, но не более 4 месяцев.

Так, в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 164 « Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения » внесены изменения, согласно которым теперь норма пункта 3 звучит так:

«Установить, что срок для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства».

Также установлено, что Министерство юстиции в течение двух рабочих дней после получения доверенности, завещания обеспечивает их передачу территориальному органу Министерства.

Территориальный орган Министерства юстиции в течение двух рабочих дней после получения доверенности завещания обеспечивает их передачу нотариусу/государственной нотариальной конторе для последующей регистрации в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре.

Территориальный орган Министерства юстиции уведомляет Министерство о регистрации доверенности, завещания, внесении сведений о них в Единый реестр доверенностей или Наследственного реестра, а Министерство юстиции уведомляет об этом орган (учреждение), от которого поступили соответствующие документы.

Согласно изменениям также предусмотрено, что государственная регистрация прав на основании свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывших супругов) в случае смерти одного из супругов, а также государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, в результате выдачи свидетельства о праве на наследство на долю учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале (долевом фонде) юридического лица (кроме акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью), выданного нотариусом, который не включен в перечень нотариусов или включен в него с соответствующей оговоркой, производится на основании сформированного им заявления в Государственном реестре прав/Едином государственном реестре другим нотариусом, включенным в перечень нотариусов без соответствующей оговорки. Такое заявление передается другому нотариусу территориальным органом Министерства юстиции с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав/Единого государственного реестра на основании соответствующего письменного обращения одного из указанных нотариусов.

Также этим постановлением изменено исключение по нотариальному заверению договора об отчуждении недвижимого имущества.

Что же изменилось? Сужен запрет нотариального заверения договора об отчуждении недвижимого имущества до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя недвижимого имущества исключительно к случаям, если такое право приобретено отчуждателем во время действия в Украине военного положения на основании договора или в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составной) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.), или в связи с выходом из состава учредителей (участников) юридического лица.

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