Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова — Finance.ua
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Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова

Казна и Политика
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Кабинет министров 18 сентября уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Кабмин принял распоряжение об увольнении:
  • Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины;
  • Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины;
  • Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины;
  • Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины;
  • Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;
  • Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны.
По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра увольняются с должностей Кабинетом министров.

Справка Finance.ua:

  • 5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
По материалам:
Українська правда
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