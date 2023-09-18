Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова — Finance.ua

Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова
Кабинет министров 18 сентября уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Кабмин принял распоряжение об увольнении:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины;
- Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны.
По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра увольняются с должностей Кабинетом министров.
Справка Finance.ua:
- 5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
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