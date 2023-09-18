Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова — Finance.ua

Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Кабинет министров 18 сентября уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Кабмин принял распоряжение об увольнении:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины;

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины;

Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины;

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины;

Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;

Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны.

По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра увольняются с должностей Кабинетом министров.

Справка Finance.ua:

5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.

Українська правда По материалам:

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