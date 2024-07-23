Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года — Finance.ua
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Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года

Казна и Политика
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Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Одобрена Стратегия продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года, целью которой является определение целей, основных направлений и задач государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности как направления обеспечения национальной безопасности Украины», — написал Мельничук.
Кроме того, правительство утвердило операционный план мер по реализации Стратегии продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.
Во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил три ключевые цели данной стратегии, сообщает Правительственный портал.
«Первая — стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая — обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель — усилить безопасностную составляющую и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепочек, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата и тому подобное», — сказал Шмыгаль.
Как отметил глава правительства, сейчас продолжается третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн тонн зерновых и масличных культур.
«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, остро нуждающиеся в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», — подчеркнул Премьер-министр.
По материалам:
Finance.ua
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