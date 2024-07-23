Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года — Finance.ua

Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрена Стратегия продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года, целью которой является определение целей, основных направлений и задач государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности как направления обеспечения национальной безопасности Украины», — написал Мельничук.

Кроме того, правительство утвердило операционный план мер по реализации Стратегии продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.

Во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил три ключевые цели данной стратегии, сообщает Правительственный портал

«Первая — стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая — обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель — усилить безопасностную составляющую и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепочек, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата и тому подобное», — сказал Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, сейчас продолжается третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн тонн зерновых и масличных культур.

«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, остро нуждающиеся в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», — подчеркнул Премьер-министр.

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