Кабмин утвердил порядок использования денег на поддержку аграриев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил порядок использования денег на поддержку аграриев

Казна и Политика
5
Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, направляемых на поддержку сельскохозяйственных производителей.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня утвердили порядок использования средств на поддержку аграриев. Государство направляет 1,5 млрд грн на поддержку фермеров и сельхозпроизводителей», — отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что максимальная бюджетная дотация для владельцев сельхозугодий составит 372 тыс. грн, максимальная дотация для одного предприятия на содержание коров — 530 тыс. грн.
Шмыгаль напомнил, что 12 августа был запущен Государственный аграрный реестр — онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей. По его словам, за три дня работы платформы на ней зарегистрировалось 1,5 тысячи фермеров.
«Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров. То есть цифровизация снова становится синонимом эффективности и прозрачности», — прокомментировал глава правительства.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.