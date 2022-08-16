Кабмин утвердил порядок использования денег на поддержку аграриев — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок использования денег на поддержку аграриев Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, направляемых на поддержку сельскохозяйственных производителей.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня утвердили порядок использования средств на поддержку аграриев . Государство направляет 1,5 млрд грн на поддержку фермеров и сельхозпроизводителей», — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что максимальная бюджетная дотация для владельцев сельхозугодий составит 372 тыс. грн, максимальная дотация для одного предприятия на содержание коров — 530 тыс. грн.

Шмыгаль напомнил, что 12 августа был запущен Государственный аграрный реестр — онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей. По его словам, за три дня работы платформы на ней зарегистрировалось 1,5 тысячи фермеров.

«Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров. То есть цифровизация снова становится синонимом эффективности и прозрачности», — прокомментировал глава правительства.

Укрінформ По материалам:

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