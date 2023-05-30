Кабмин утвердил финплан «Укрнафты» с 12 млрд грн чистой прибыли и 9 млрд грн инвестиций — Finance.ua

Кабмин утвердил финплан «Укрнафты» с 12 млрд грн чистой прибыли и 9 млрд грн инвестиций Сегодня 04:14 — Казна и Политика

Кабмин утвердил финплан «Укрнафты» с 12 млрд грн чистой прибыли и 9 млрд грн инвестиций

Правительство утвердило финансовый план «Укрнафты» на 2023 год с 74 млрд грн чистого дохода, 12 млрд грн чистой прибыли и 9 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщил руководитель компании Сергей Корецкий на странице Facebook.

Финплан «Укрнафты» на 2023 год предусматривает 74 млрд грн чистого дохода от деятельности, 12 млрд грн чистой прибыли, сообщил Корецкий.

Запланировано 9 млрд грн инвестиций, в том числе 5,5 млрд грн — в добычу, добавил он.

«Укрнафта» за 2023 год должна выплатить государству 25 млрд грн налогов (рента, налог на прибыль, НДС, налогообложение фонда оплаты труда и т. п. ).

Ранее Корецкий рассказывал, что заложил в финплан 5 млрд грн на бурение и интенсификацию и 1,222 млрд грн — на приобретение новых лицензий.

5 млрд грн — это очень скромная сумма для такой крупной компании, как «Укрнафта», сказал директор компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль. Госкомпания оперирует 1800 скважинами на 89 месторождениях. Для сравнения: крупнейшая частная компания «ДТЭК Нафтогаз» в 2021 году инвестировала более 2 млрд грн, хотя развивает только три месторождения.

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