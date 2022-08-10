Кабмин упростил реализацию проектов с инвестициями от 20 миллионов евро — Finance.ua

Кабмин упростил реализацию проектов с инвестициями от 20 миллионов евро Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Кабмин упростил реализацию проектов с инвестициями от 20 миллионов евро

Кабинет Министров поддержал постановление об уменьшении нормативно правового давления на заявителей, разрабатывающих инвестиционные проекты со значительными инвестициями, а также на инвесторов.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

О каких проектах идет речь

Речь идет о проектах с суммой финансирования от 20 млн евро и продолжительностью реализации до 5 лет, которые воплощаются при поддержке так называемых инвест-нянь и охватывают сферы перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых для дальнейшего обогащения, обращения с отходами, транспорта, логистики, образования, здравоохранения и т.д.

Что предполагает документ:

Упрощение подготовки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Изменяется подход к отражению юридического, социального, организационного аспекта реализации проекта. Это позволит уменьшить нагрузку на инициаторов и ускорить получение финансирования. Инициация инвестиционных проектов через институты совместного инвестирования. Заявителями, которые готовят подобные инвестиционные проекты, теперь могут быть институты совместного инвестирования. Такая форма финансирования предполагает перераспределение вложений инвесторов по специализированным фондам. Этот формат привлекателен для предпринимателей, ведь позволяет выгодно направить их финансовые потоки. Ускорение рассмотрения проектов, финансируемых международными финансовыми организациями. При условии, что кредитный договор уже подписан, срок оценки инвестиционных проектов составляет 45 дней.

«Механизм инвест-нянь» имеет очень важное значение для восстановления Украины. Инвесторы могут на выгодных условиях профинансировать такие инфраструктурные проекты, как строительство заводов, терминалов, новых образовательных объектов, рекреационных зон и т.д. Государство оказывает для масштабных проектов поддержку в виде освобождения от уплаты отдельных налогов и сборов, обложения нового оборудования ввозной пошлиной, а также обеспечивает инвесторов земельными участками и необходимой инфраструктурой", — сообщили в Минэкономики.

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