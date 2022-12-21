Кабмин разрешил Киеву погасить 30 млн долл. долга — Finance.ua

Кабмин разрешил Киеву погасить 30 млн долл. долга Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Кабмин разрешил Киеву погасить 30 млн долл. долга

Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с ходатайством предоставить разрешение Киеву на погашение остатка долга перед иностранным кредитором в объеме 28,77 млн долл. основного долга и 2,16 млн долл. процентов.

Об этом говорится в правительственном постановлении № 1120-р от 9 декабря 2022 года.

«Подать ходатайство в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение Департаментом финансов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) валютных операций, в том числе по погашению и обслуживанию местных внешних займов», — говорится в тексте постановления.

В Кабмине отмечают, что город Киев в декабре 2022 года должен окончательно рассчитаться по своим внешним долговым обязательствам. И что по состоянию на сегодняшний день по Киевскому городскому совету учитывается долг в сумме 28 768 000 долларов США, что относится к уплате 15 декабря 2022 года. Также дополнительно оплачиваются проценты за пользование указанными средствами в сумме 2 157 600 долларов США и комиссии за заключение транзакций (доход кредитора) в сумме 2000 долларов США.

«Непроведение этого платежа может привести к дефолту, дополнительным расходам, связанным с реструктуризацией долга, увеличению расходов на обслуживание долга и потере репутации надежного эмитента», — отметили в Кабмине.

Поэтому именно с целью погашения и обслуживания местного внешнего долга Киева Кабмин и обращается в НБУ о предоставлении разрешений на осуществление Киевским городским советом. Также правительство просит разрешения оплаты проведения рейтинговой оценки Киева. И объяснил, что наличие кредитного рейтинга — обязательное условие при заключении кредитных договоров.

Речь идет о долге Киевского городского совета по местным внешним займам, осуществленным в 2005 и 2011 годах.

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УНН По материалам:

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