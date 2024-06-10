Кабмин расширил услугу «муниципальная няня» — Finance.ua

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Кабмин расширил услугу «муниципальная няня»

Казна и Политика
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Кабмин расширил услугу «муниципальная няня»
Кабмин расширил услугу «муниципальная няня»
Кабинет Министров расширил услугу «муниципальная няня» на внутренне перемещенных лиц и лиц, которые вместе с детьми проживают на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
«Анализ новых потребностей граждан, вызванных полномасштабным вторжением, показал, что услуга „муниципальная няня“ становится все более актуальной — внутренне перемещенные лица требуют больше времени для трудоустройства и интеграции в новых громадах, большое количество заведений дошкольного образования закрываются», — говорится в сообщении.

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Согласно обновленному Постановлению, расширяются категории детей, на которые будет распространяться услуга, а именно:
  • дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (не имеющих тяжелых болезней);
  • дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе (ранее входила категория детей с тяжелыми болезнями только в возрасте до 3 лет);
  • дети до 6 лет, у кого один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы (ранее — это дети до 3 лет);
  • дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

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Важным изменением является тот факт, что право на услугу «муниципальная няня» получают внутренне перемещенные лица и лица, которые вместе с детьми проживают на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования.
Ориентировочный среднемесячный размер возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» в 2024 году составляет 7100 гривен.
Действие Постановления распространяется на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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