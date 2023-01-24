Кабмин передал в управление Фонда госимущества более 160 объектов — Finance.ua
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Кабмин передал в управление Фонда госимущества более 160 объектов

Фондовый рынок
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Фонд госимущества Украины получил в управление более 160 объектов, в частности, Национальный фонд инвестиций, ТЭЦ-2 Эсхар, Укрторф, Укрстрой, Укртрансстрой и Укрмонтажспецстрой.
Соответствующее распоряжение принял Кабинет Министров.
Согласно ему, ФГИУ от Госрезерва передано более 10 хлебных баз и комбинатов хлебопродуктов, а от Минэнерго — цельные имущественные комплексы (ЦМК) около 70 угольных шахт, в том числе Добропольеуголь, который в начале 2021 года был возвращен Фонду из аренды ДТЭК и передан Минэнерго.
В перечне также есть корпоративные права в нескольких десятках предприятий, которые находятся в управлении Минэкономики, Минагрополитики, Минрегиона, Минобороны, Госпродпотребслужбы, Госрыбагенства, Национальной академии наук, Госкомтелерадио, Госрезерва. Большинство предприятий либо приостановили деятельность, либо находятся на разных стадиях ликвидации и банкротства.
Кроме того, в сферу управления Фонда должны поступить ЦМК Черноморское морское пароходство и Fishing Company SA (Британские Виргинские острова), на траулеры которой в 2021 году был наложен арест российской госкомпанией ВЭБ.РФ.
В перечне также ряд проектных и научно-исследовательских институтов системы МВД, Минэкономики и Госрыбагентства, Укрветсанзавод, Киевприбор, Укрвойсккурорт, Укрресурсы, Укрспецназ.
По материалам:
НВ
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