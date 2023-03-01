Кабмин отсрочил формирование реестра олигархов — Finance.ua

Кабмин отсрочил формирование реестра олигархов
Кабинет Министров Украины перенес срок формирования реестра олигархов. Разработкой документа будут заниматься Совет нацбезопасности и обороны и Министерство юстиции.
Об этом сообщается со ссылкой на распоряжение правительства № 177.
Таким образом, вместо апреля 2022 года утверждение положения о реестре олигархов, порядок формирования и ведения реестра должны состояться «через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии».
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Изменения будут внесены в Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».
За формирование реестра олигархов ответственны СНБО и Минюст Украины.
Также отметим, что Кабмин принял новый срок разработки законопроекта о лоббистской деятельности и связанных с ним коррупционных рисках. Срок перенесли с декабря 2022 года на декабрь 2023 года.
Справка Finance.ua:
- Закон о деолигархизации вступил в силу в мае 2022 года. Согласно документу, олигархом считается лицо, участвующее в политике, влияющее на СМИ, владеющее активами более миллиона прожиточных минимумов.
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