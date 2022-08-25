Кабмин одобрил порядок компенсации бизнесу ставок по экспортным кредитам — Finance.ua

Кабмин одобрил порядок компенсации бизнесу ставок по экспортным кредитам Сегодня 12:16 — Кредит&Депозит

Кабмин одобрил порядок компенсации бизнесу ставок по экспортным кредитам

Кабинет Министров утвердил порядок частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Такое решение было принято на заседании правительства 23 августа, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Экспортер, застраховав экспортный кредит в Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА), сможет рассчитывать на компенсацию за начисленные и уплаченные в текущем году проценты.

Под компенсацию будут подпадать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные договоры на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, выполнение условий внешнеэкономического контракта, строительство и реконструкцию производственных объектов.

Заемщик должен отвечать следующим требованиям:

быть ФЛП или юрлицом;

быть зарегистрированным на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий);

не иметь открытых дел о банкротстве и не находиться в стадии ликвидации.

Государство будет частично компенсировать ставку по экспортным кредитам, которые берутся сроком 2-12 лет и составляют не более 85% суммы внешнеэкономического контракта.

При нарушении заемщиком сроков выплаты процентов более чем на 15 дней компенсацию временно приостановят.

«Украина строит экспортно-ориентированную экономику, и поэтому поддержка экспортеров является одним из приоритетов правительства. Мы поможем нашим производителям увеличить объемы вывоза товаров за границу, выйти на новые рынки и быть конкурентоспособными. В свою очередь государство получит рост валютной выручки для поддержания макроэкономической стабильности. Трансформировав Экспортно-кредитное агентство в действенный инструмент стимулирования и наращивания украинского экспорта, ожидаем уже в ближайшее время ощутимых положительных результатов», — отметила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Справка Finance.ua:

Экспортно-кредитное агентство с начала действия программы портфельного страхования предэкспортного финансирования уже поддержало контракты на сумму 188 миллионов гривен;

кредиты под страхование ЭКА украинские предприниматели могут оформить в Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке. Также вскоре такая услуга будет предоставляться Таскомбанком.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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