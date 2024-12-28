Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью — Finance.ua
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Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

Казна и Политика
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Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью
Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью
Для пересечения государственной границы сведения о водителе, перевозящем гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
«Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений о включении сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи» , — пишет Мельничук.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи

В марте 2023 года народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который имел целью упростить процедуры, связанные с ввозом, учетом и распределением гуманитарной помощи.
Основной целью предложенных изменений была адаптация законодательства к условиям военного положения, чтобы обеспечить быстрое и эффективное оказание гуманитарной помощи.
По материалам:
РБК-Україна
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