Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью — Finance.ua

Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

Для пересечения государственной границы сведения о водителе, перевозящем гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

«Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений о включении сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи» , — пишет Мельничук.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи

В марте 2023 года народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который имел целью упростить процедуры, связанные с ввозом, учетом и распределением гуманитарной помощи.

Основной целью предложенных изменений была адаптация законодательства к условиям военного положения, чтобы обеспечить быстрое и эффективное оказание гуманитарной помощи.

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