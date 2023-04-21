Кабмин изменил порядок проведения ревизий — ГАСУ Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Изменения в порядок проведения такого мероприятия государственного финансового контроля, как инспектирование (ревизия), стали одним из этапов реформирования Госаудитслужбы

Эти шаги направлены на улучшение эффективности финансового контроля и уменьшение возможности коррупционных рисков.

Указанные изменения произошли еще в конце 2022 года, однако остались без должного общественного освещения.

Впервые с 2016 года в Порядок проведения инспектирования Государственной аудиторской службой и ее межрегиональными территориальными органами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2006 г. № 550, внесено такое большое количество изменений и отдельно добавлены 2 новых раздела!

Главные изменения:

Введен электронный документооборот при проведении ревизии;

Более подробно урегулированы отношения по проведению встречной сверки;

Урегулированы отношения по истребованию и предоставлению объектом контроля документов при проведении ревизии;

Более подробно урегулированы отношения по предоставлению пояснений должностными лицами объекту контроля;

Увеличены сроки реализации результатов ревизии;

Упразднено обязательное информирование правоохранительных органов о результатах ревизии.

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