Кабмин изменил порядок проведения ревизий — ГАСУ — Finance.ua
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Кабмин изменил порядок проведения ревизий — ГАСУ

Казна и Политика
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Изменения в порядок проведения такого мероприятия государственного финансового контроля, как инспектирование (ревизия), стали одним из этапов реформирования Госаудитслужбы.
Эти шаги направлены на улучшение эффективности финансового контроля и уменьшение возможности коррупционных рисков.
Указанные изменения произошли еще в конце 2022 года, однако остались без должного общественного освещения.
Впервые с 2016 года в Порядок проведения инспектирования Государственной аудиторской службой и ее межрегиональными территориальными органами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2006 г. № 550, внесено такое большое количество изменений и отдельно добавлены 2 новых раздела!
Главные изменения:
  • Введен электронный документооборот при проведении ревизии;
  • Более подробно урегулированы отношения по проведению встречной сверки;
  • Урегулированы отношения по истребованию и предоставлению объектом контроля документов при проведении ревизии;
  • Более подробно урегулированы отношения по предоставлению пояснений должностными лицами объекту контроля;
  • Увеличены сроки реализации результатов ревизии;
  • Упразднено обязательное информирование правоохранительных органов о результатах ревизии.
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По материалам:
Finance.ua
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