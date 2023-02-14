Кабмин хочет заменить «зеленый» тариф новой системой — законопроект Вчера 11:34 — Энергетика

Кабмин хочет заменить «зеленый» тариф новой системой — законопроект

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в парламенте Проект Закона об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии генерирующими установками потребителей. Еще один правительственный проект касается реестра выдачи, использования и прекращения гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Вместо модели «зеленого» тарифа предлагается использовать модель Net Billing, которая будет ориентирована на покрытие собственного потребления и не приведет к увеличению субсидирования за счет других потребителей.

«Текущая модель „зеленого“ тарифа не стимулирует владельцев таких электростанций использовать производимую электрическую энергию для собственного потребления. Существенная разница между размером „зеленого“ тарифа побуждает владельцев таких генерирующих установок к максимизации отпуска дорогостоящей электрической энергии в сеть с целью получения прибыли, что приводит к ряду злоупотреблений и стремительному росту расходов в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, из которой покрывается соответствующая разница», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается:

внедрение системы чистого измерения net metering для обеспечения развития малой распределенной генерации из альтернативных источников энергии без дополнительного финансового стимулирования со стороны государства и потребителей;

определение условий функционирования механизма самопроизводства и введение нового договора купли-продажи;

определение категорий потребителей, имеющих право использовать механизм самопроизводства.

Также чиновники предлагают создать действенный механизм выдачи, использования и прекращения гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Соответствующие полномочия планируется передать НКРЭКУ.

Кроме того, планируется ведение специального реестра гарантий. Согласно документу — оператор рынка будет отвечать за проведение торгов гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии.

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