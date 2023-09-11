JPMorgan снизил оценку себестоимости майнинга Bitcoin до 18 тысяч долларов — Finance.ua

JPMorgan снизил оценку себестоимости майнинга Bitcoin до 18 тысяч долларов Сегодня 13:14 — Криптовалюта

свою оценку себестоимости производства криптовалюты Bitcoin после недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина (CBECI). Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan снизилпосле недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина (CBECI).

Об этом сообщает The Block.

Аналитики JPMorgan отмечают, что текущая себестоимость производства Bitcoin по новой методологии снижается до 18 тыс. против 21 тыс. долл. по старой методологии.

Соответственно, изменения цен на электроэнергию будут теперь оказывать меньшее влияние на стоимость добычи биткоина , отмечают аналитики.

По данным CoinGecko, текущая рыночная цена биткоина составляет около 25 800 дол.

«Ранее мы подсчитали, что каждое изменение стоимости электроэнергии на один процент на кВт/ч приводит к изменению себестоимости добычи Bitcoin на 4300 долл. После просмотра методологии CBECI мы видим, что эта чувствительность снизилась, однако незначительно — примерно до 3 800 долл.», — объясняют в JPMorgan.

Также будущее снижение курса биткоина вдвое уменьшит вознаграждение, получаемое майнерами, а любые изменения в стоимости электроэнергии будут иметь большее влияние на их общие затраты, что делает управление затратами еще более важным для майнеров.

Добавляется, что CBECI просмотрел методологию, чтобы повысить точность и надежность индекса, отслеживающего и оценивающего потребление электроэнергии сетью Bitcoin. Новая методология CBECI признает, что не все майнинговое оборудование, влияющее на хешрейт Bitcoin, должно рассматриваться одинаково, поскольку в реальности майнеры часто переходят на новое, более эффективное оборудование или используют комбинацию разных машин с разной эффективностью.

Економічна Правда По материалам:

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