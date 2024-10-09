JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка — Finance.ua

JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка Сегодня 02:13 — Криптовалюта

JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка

Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase определили ключевые катализаторы, способные повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время.

Речь идет о факторах, которые способствуют росту индустрии, пишет The Block со ссылкой на отчет экспертов.

Uptober. Это понятие сочетает в себе слова «up» и «october», описывая исторически сильный сезонный тренд. Обычно он проявляется в октябре и связан со значительным ростом цены К ним представители компании отнесли так называемый. Это понятие сочетает в себе слова «up» и «october», описывая исторически сильный сезонный тренд. Обычно он проявляется в октябре и связан со значительным ростом цены биткоина и других криптоактивов.

Среди дополнительных факторов эксперты JPMorgan указали вероятное продолжение снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Они подчеркнули, что недавнее уменьшение показателя на 50 базисных пунктов не оказало глобального влияния на рынок.

«Мы пока не наблюдаем „всплеска“ цен на криптовалюты , ожидаемого от снижения ставки ФРС 18 сентября», — заявили в JPMorgan.

По мнению аналитиков, представители отрасли ожидают, пока ситуация с процентной ставкой стабилизируется. После этого они могут перейти к более решительным действиям, которые будут оказывать положительное влияние на криптоактивы, отметили в JPMorgan.

Еще одним потенциальным катализатором роста эксперты называют опционы на спотовых биткоин-ETF. Они считают, что этот класс активов, ранее одобренный SEC, позволит повысить ликвидность и привлечь на рынок новых игроков.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.