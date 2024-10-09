JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка — Finance.ua

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JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка

Криптовалюта
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JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка
JPMorgan назвал катализаторы потенциального роста крипторынка
Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase определили ключевые катализаторы, способные повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время.
Речь идет о факторах, которые способствуют росту индустрии, пишет The Block со ссылкой на отчет экспертов.
К ним представители компании отнесли так называемый Uptober. Это понятие сочетает в себе слова «up» и «october», описывая исторически сильный сезонный тренд. Обычно он проявляется в октябре и связан со значительным ростом цены биткоина и других криптоактивов.
Среди дополнительных факторов эксперты JPMorgan указали вероятное продолжение снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Они подчеркнули, что недавнее уменьшение показателя на 50 базисных пунктов не оказало глобального влияния на рынок.
«Мы пока не наблюдаем „всплеска“ цен на криптовалюты, ожидаемого от снижения ставки ФРС 18 сентября», — заявили в JPMorgan.
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По мнению аналитиков, представители отрасли ожидают, пока ситуация с процентной ставкой стабилизируется. После этого они могут перейти к более решительным действиям, которые будут оказывать положительное влияние на криптоактивы, отметили в JPMorgan.
Еще одним потенциальным катализатором роста эксперты называют опционы на спотовых биткоин-ETF. Они считают, что этот класс активов, ранее одобренный SEC, позволит повысить ликвидность и привлечь на рынок новых игроков.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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