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Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг

Криптовалюта
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Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг
Центральная и Южная Азия, а также Океания (CSAO) заняли ведущие позиции в рейтинге глобального принятия криптовалют, согласно отчету The 2024 Global Adoption Index от Chainalysis.
В лидеры вышеуказанные регионы выбились благодаря высокому уровню активности на местных криптовалютных биржах, широкому использованию криптовалют и значительному объему операций в секторе децентрализованных финансов (DeFi).
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг

ТОП-6 стран по общему рейтингу внедрения криптовалют

  1. Индия (Центральная и Южная Азия) — безоговорочный лидер рейтинга, первое место по централизованным услугам и розничным DeFi-транзакциям.
  2. Нигерия (Африка к югу от Сахары) — вторая позиция по объему полученных DeFi услуг.
  3. Индонезия (Центральная и Южная Азия) — лидирует в DeFi-транзакциях и занимает шестое место по централизованным розничным операциям.
  4. Соединенные Штаты (Северная Америка) — на четвертом месте из-за заметного роста в сфере централизованных услуг.
  5. Вьетнам (Центральная и Южная Азия) — входит в ТОП-5 по нескольким категориям, в частности, розничным централизованным операциям и полученным DeFi услугам.
  6. Украина (Восточная Европа) заняла 6 место в глобальном рейтинге, сохранив ведущую позицию в Восточной Европе благодаря активному участию в секторе DeFi и розничным операциям.
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг
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Рост глобальной криптоактивности превысил показатели 2021 года

Между четвертым кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года всеобщая глобальная криптоактивность значительно возросла, превысив уровни 2021 года, когда рынок криптовалют был на пике. Этот тренд показывает стабильное увеличение активности в 151 стране в течение 2021−2024 годов.
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг
Если в 2023 году рост был сосредоточен преимущественно в странах с более низким и средним уровнями дохода, то в 2024 году криптоактивность выросла в странах всех уровней дохода. Но любопытно, что в странах с высокими доходами заметно снижение активности с начала 2024 года.

Влияние запуска Bitcoin ETF

Запуск биржевого фонда Bitcoin ETF в США привел к росту стоимости биткоин-операций во всех регионах, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Северная Америка и Западная Европа. В то же время, использование стейблкоинов продолжает расти среди розничных и корпоративных пользователей, особенно в странах с низкими и средними доходами (в странах Субсахарской Африки и Латинской Америки).
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг

Где больше всего вырос сектор DeFi?

Значительное увеличение активности в секторе DeFi зафиксировано в Африке к югу от Сахары, Латинской Америки и Восточной Европы. Это также стимулировало рост использование альткоинов, что отражается в общем увеличении объемов криптовалютных операций.
Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют: рейтинг

Сравнение 2024 года и 2023-го

  • Индонезия, занимавшая 7-е место в 2023 году, в 2024 году поднялась на 3-е место, что стало большим скачком, особенно по объему DeFi-транзакций и розничных услуг.
  • Индия сохраняет первую позицию, демонстрируя устойчивое лидерство в криптовалютной активности, в частности, в централизованных услугах и DeFi.
  • Нигерия также остается на 2-м месте, но растет по DeFi-активности, занимая вторую позицию в 2024 году (по сравнению с 4-м местом в 2023 году).
  • Вьетнам, занимавший в 2023 году 3-ю позицию, опустился на 5-е место в 2024 году.
  • Украина опустилась на 6 место в 2024 году с 5 места в 2023 году, хотя и остается лидером в Восточной Европе.
  • В 2023 году всеобщее глобальное внедрение криптовалют снизилось после пика 2021 года, в том числе из-за краха FTX в конце 2022 года. Однако в 2024 г. глобальная активность значительно возросла, превысив уровни 2021 года.
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  • В 2023 году рост криптовалютного рынка был сосредоточен преимущественно в странах с более низким средним уровнем дохода (LMI), таких как Индия, Нигерия и Украина. В 2024 году активность увеличилась во всех категориях стран, но особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как США и Западная Европа благодаря запуску Bitcoin ETF.
  • DeFi стал важным двигателем роста криптовалютной активности в 2024 году. В 2023 году DeFi был особенно популярен в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америке, а в 2024 году его активность значительно увеличилась в Восточной Европе.
  • В 2024 году наблюдается рост институциональной активности, в частности, благодаря запуску Bitcoin ETF в США. Это стимулировало значительное увеличение объема транзакций, особенно в развитых регионах.
  • В 2024 году криптовалюта становится важной частью финансовой системы для стран с высоким уровнем дохода.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
ITC.ua
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