Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн

Криминал
31
Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн
Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн
Криптовалютная биржа BingX подверглась мощной хакерской атаке, во время которой было похищено значительное количество цифровых активов. Однако руководство биржи заявляет, что потеря «незначительная» и пользователи получат компенсацию, пишет CoinDesk.
По словам генерального директора BingX Вивиен Лиен, инцидент не повлияет на работу платформы, а торговые услуги продолжаются без изменений. Однако из-за атаки депозиты и вывод средств временно задержаны и будут восстановлены в течение 24 часов.

Сколько и чего украли хакеры

Однако данные блокчейна свидетельствуют, что общая сумма похищенных средств составляет около $43 миллионов. Хакеры в несколько этапов вывели $13,25 млн в эфире, $2,3 млн в Binance Coin и $4,4 млн в Tether, а также более 360 различных типов альткоинов.
Читайте также
Первый взлом принес злоумышленникам около $26 миллионов, а через несколько часов было похищено еще $16,5 миллиона. Большинство криптовалют, по данным Etherscan, были обменены на ETH и BNB через децентрализованные биржи Uniswap и Kyberswap.
На момент написания новости кошелек, связанный с атакой, содержит более 1000 ETH и токенов на сумму примерно $5 миллионов.
Напомним — хакеры, причастные к взлому криптобиржи WazirX, перевели часть похищенных средств через анонимный сервис Tornado Cash. Сумма перевода составила более $6,5 млн.
Взлом биржи WazirX произошел еще 18 июля, в результате чего было похищено более $235 млн в разных криптовалютах. Часть средств хакер оставил на разных кошельках, однако значительную часть постепенно начал переводить через децентрализованные сервисы.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.