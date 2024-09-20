Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн — Finance.ua

Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн Сегодня 19:36 — Криминал

Хакеры взломали известную криптовалютную биржу и похитили $43 млн

Криптовалютная биржа BingX подверглась мощной хакерской атаке, во время которой было похищено значительное количество цифровых активов. Однако руководство биржи заявляет, что потеря «незначительная» и пользователи получат компенсацию, пишет CoinDesk.

По словам генерального директора BingX Вивиен Лиен, инцидент не повлияет на работу платформы, а торговые услуги продолжаются без изменений. Однако из-за атаки депозиты и вывод средств временно задержаны и будут восстановлены в течение 24 часов.

Сколько и чего украли хакеры

Однако данные блокчейна свидетельствуют, что общая сумма похищенных средств составляет около $43 миллионов. Хакеры в несколько этапов вывели $13,25 млн в эфире, $2,3 млн в Binance Coin и $4,4 млн в Tether, а также более 360 различных типов альткоинов.

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Первый взлом принес злоумышленникам около $26 миллионов, а через несколько часов было похищено еще $16,5 миллиона. Большинство криптовалют, по данным Etherscan, были обменены на ETH и BNB через децентрализованные биржи Uniswap и Kyberswap.

На момент написания новости кошелек, связанный с атакой, содержит более 1000 ETH и токенов на сумму примерно $5 миллионов.

Напомним — хакеры, причастные к взлому криптобиржи WazirX, перевели часть похищенных средств через анонимный сервис Tornado Cash. Сумма перевода составила более $6,5 млн.

Взлом биржи WazirX произошел еще 18 июля, в результате чего было похищено более $235 млн в разных криптовалютах. Часть средств хакер оставил на разных кошельках, однако значительную часть постепенно начал переводить через децентрализованные сервисы.

noworries По материалам:

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