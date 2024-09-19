Хакеры получили самую большую в истории выплату в 75 миллионов долларов за вымогательство — Finance.ua

Хакеры получили самую большую в истории выплату в 75 миллионов долларов за вымогательство
Хакеры из Dark Angels получили выплату в 75 млн долларов, что является крупнейшей выплаченной суммой за вымогательство в киберпространстве.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что платеж хакерам проведен тремя частями в биткоинах. Первоначальное требование хакеров составило 150 млн долларов.
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Американская компания Cencora, на которую была совершена атака, занимается распространением фармацевтических препаратов и узнала, что данные были похищены из ее систем в феврале 2024 года.
Cencora, компания из штата Пенсильвания, имеет рыночную капитализацию около 46 млрд долларов США. Она получила 262 млрд долларов США дохода за последний финансовый год.
Справка Finance.ua:
- В течение первой половины 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл., почти вдвое больше чем в прошлом году (857 млн долл.).
- При этом количество хакерских краж в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись на 2,76%.
- Это связано с тем, что средняя стоимость похищенной криптовалюты за один раз выросла на 79,46%, увеличившись с 5,9 млн долл. за кражу с января по июль 2023 года до 10,6 млн долл. в 2024 году. Отчасти на это повлиял рост цены биткоина, на который приходится 40% общего объема незаконных транзакций.
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