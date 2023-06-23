J.P. Morgan присоединится к развитию ипотечного кредитования в Украине — Finance.ua

J.P. Morgan присоединится к развитию ипотечного кредитования в Украине Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Одно из крупнейших мировых финансовых холдингов JP Morgan и Европейское дочернее подразделение консалтинговой компании Alvarez & Marsal совместно с «Укрфинжильем» будут развивать ипотечное кредитование в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) стороны с участием первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко подписали меморандум о сотрудничестве.

«Стратегическое партнерство с JP Morgan предусматривает получение практических рекомендаций по привлечению финансирования от иностранных инвесторов путем выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными соглашениями, и/или осуществления секьюритизации. Также планируется консалтинговая помощь «Укрфинжилью» по процедурам и порядку регулирования выпуска облигаций, обеспеченных ипотекой, в странах ЕС.

Сотрудничество Alvarez & Marsal, кроме консультационной помощи, предусматривает возможность в будущем привлечь средства от международных финансовых организаций и иностранных инвесторов для нужд ипотечного кредитования в Украине.

Также компания поможет проанализировать структуру «Укрфинжилья» и подобрать оптимальные модели финансирования «bridge financing».

«„єОселя“ — инновационный продукт для финансовой сферы в Украине. Полная цифровизация процесса заявки, удобство и нулевая толерантность к коррупции дает возможность сотрудничать с известными мировыми компаниями. Привлечение иностранных партнеров к развитию рынка ипотечного кредитования в Украине позволит его масштабировать и сделать значительно прозрачнее, что будет существенно способствовать качественному восстановлению нашей страны. Верю, результаты нашего сотрудничества не заставят себя ждать», — заявил председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер.

Finbalance По материалам:

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