J.P. Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций ПриватБанка — Finance.ua
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J.P. Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций ПриватБанка

Фондовый рынок
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Хозяйственный суд города Киева 1 февраля продолжил рассмотрение иска малоизвестного владельца еврооблигаций ПриватБанка компании Shakoor Capital Limited о признании недействительной процедуры bail-in.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
В рамках подготовительного производства суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство JP Morgan Securities plc об отзыве своего иска в рамках этого дела. Суд оставил иск JP Morgan без рассмотрения, то есть указанная компания больше не является участником дела. На одного истца стало меньше", — заявил адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.
8 марта 2023 года аналогичный иск против ПриватБанка в рамках этого дела отозвал известный международный банк UBS. Таким образом, по делу об обжаловании bail-in еврооблигаций остался его инициатор — малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой управляет российский бизнесмен Евгений Ерих, украинский ФЛП Сазонов Д. В. и компания Concorde (Bermuda) Limited, которую СМИ связывают с одним из украинских бизнесменов. Также 01 февраля судом было возвращено без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела совместное исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited.
Напомним, благодаря процедуре bail-in при национализации уставный капитал ПриватБанка был увеличен на 29,4 млрд гривен. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022 году.
«Владельцы облигаций проиграли в суде в Англии и решили попытать удачи в Хозяйственном суде города Киева, предъявив схожие требования. Они утверждают, что в результате якобы признания недействительной процедуры bail-in получат право требования и смогут требовать от банка взыскания денежных средств, в котором им уже отказали в Лондоне», — отмечает адвокат ПриватБанка. Судебные заседания по делу Shakoor продолжаются уже более двух лет. ПриватБанк возражает против иска Shakoor и соистцов и надеется на объективное и беспристрастное рассмотрение дела.
По материалам:
Finance.ua
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