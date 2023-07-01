Известный атвопроизводитель откажется от машин серого цвета — Finance.ua

Известный атвопроизводитель откажется от машин серого цвета 01.07.2023, 02:01 — Фондовый рынок

Известный атвопроизводитель откажется от машин серого цвета

Компания Fiat, входящая в концерн Stellantis, прекратит выпускать автомобили серого цвета. Популярный оттенок исчезнет из фирменной палитры с июня 2023 года, а новые цвета бренда будут вдохновлены итальянским морем, солнцем, небом и землей.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Как сообщил исполнительный директор Fiat и директор по маркетингу Stellantis Оливье Франсуа, это решение направлено на дальнейшее укрепление лидерства Fiat как бренда радости, красок и оптимизма.

«Италия — страна красок, а мы хотим вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом», — подчеркнул топ-менеджер.

Первым, кто «примерит» новую философию бренда, станет электромобиль Fiat 600e, премьера которого состоится уже 4 июля. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 метра будет построен на платформе CMP, но ни его «технику», ни комплектации у Fiat не раскрывают.

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MMR По материалам:

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