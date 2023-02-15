Израиль впервые начал экспорт нефти — Finance.ua
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Израиль впервые начал экспорт нефти

Фондовый рынок
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Первые в истории Израиля экспортные поставки нефти начались с разработанного компанией Energean месторождения Кариш в восточном Средиземноморье — это знаковый момент для страны, когда-то уязвимой к нехватке внутренних энергоносителей.
Об этом пишет Financial Times.
"Первая партия нефти за границу была загружена в понедельник с плавучей установки для хранения и разгрузки нефти Energean Power, гигантского судна, используемого для разработки газового месторождения Кариш.
Плавучая установка Energean является частью проекта, который был политически противоречив из-за ее расположения на некогда спорной морской границе между израильскими и ливанскими водами", — говорится в статье.
Но после лет непрямых переговоров в октябре при поддержке США была достигнута договоренность о демаркации морской границы между газовым месторождением Кариш и газовым месторождением Кана на ливанской стороне.
Компания Energean начала добычу на Карише в конце прошлого года, а французская TotalEnergies должна начать бурение на газовом месторождении Кана в 2023 году.
Однако загрузка нефти в понедельник все еще считалась достаточно чувствительной, чтобы предпринять дополнительные меры безопасности.
По материалам:
Економічна Правда
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