Израиль впервые начал экспорт нефти — Finance.ua

Израиль впервые начал экспорт нефти Сегодня 05:31 — Фондовый рынок

Первые в истории Израиля экспортные поставки нефти начались с разработанного компанией Energean месторождения Кариш в восточном Средиземноморье — это знаковый момент для страны, когда-то уязвимой к нехватке внутренних энергоносителей.

"Первая партия нефти за границу была загружена в понедельник с плавучей установки для хранения и разгрузки нефти Energean Power, гигантского судна, используемого для разработки газового месторождения Кариш.

Плавучая установка Energean является частью проекта, который был политически противоречив из-за ее расположения на некогда спорной морской границе между израильскими и ливанскими водами", — говорится в статье.

Но после лет непрямых переговоров в октябре при поддержке США была достигнута договоренность о демаркации морской границы между газовым месторождением Кариш и газовым месторождением Кана на ливанской стороне.

Компания Energean начала добычу на Карише в конце прошлого года, а французская TotalEnergies должна начать бурение на газовом месторождении Кана в 2023 году.

Однако загрузка нефти в понедельник все еще считалась достаточно чувствительной, чтобы предпринять дополнительные меры безопасности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.