Израиль вернул безвиз для украинцев — Finance.ua

Израиль вернул безвиз для украинцев Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Верховный суд Израиля отменил приказ министра внутренних дел страны Аелет Шакед об ограничении на въезд украинцев.

Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский на официальной странице в Твиттере , пишет social.com.ua.

«Я приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!» — отметил он.

Теперь украинцам не нужна виза для пребывания в Израиле сроком до трех месяцев.

Справка Finance.ua:

Напомним, в марте Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины, установил ограничения количества украинцев, которые могут въехать на территорию Израиля (5000 человек) и ввел систему электронных разрешений на въезд.

Отмена решения стала возможной благодаря судебному иску юридической фирмы «Томер Варша», которая специализируется на иммиграционном праве и помогает гражданам Украины въехать на территорию Израиля.

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