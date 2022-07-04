Израиль вернул безвиз для украинцев — Finance.ua

Израиль вернул безвиз для украинцев
Верховный суд Израиля отменил приказ министра внутренних дел страны Аелет Шакед об ограничении на въезд украинцев.
Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский на официальной странице в Твиттере, пишет social.com.ua.
«Я приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!» — отметил он.
Теперь украинцам не нужна виза для пребывания в Израиле сроком до трех месяцев.
Справка Finance.ua:
- Напомним, в марте Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины, установил ограничения количества украинцев, которые могут въехать на территорию Израиля (5000 человек) и ввел систему электронных разрешений на въезд.
- Отмена решения стала возможной благодаря судебному иску юридической фирмы «Томер Варша», которая специализируется на иммиграционном праве и помогает гражданам Украины въехать на территорию Израиля.
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