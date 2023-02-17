Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 миллионов для ряда проектов — Finance.ua
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Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 миллионов для ряда проектов

Казна и Политика
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Израиль планирует предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.
Об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
«В течение прошлого года Израиль оказал значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star», — рассказал Коэн.
По его словам, Израиль намерен продолжить поддержку Украины. В частности, министр анонсировал «кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры».
Коэн также объявил, что Израиль поможет Украине «в разработке умной системы раннего предупреждения».
«Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена», — резюмировал он.
По материалам:
Економічна Правда
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