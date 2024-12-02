Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года — Finance.ua

Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года

За счет изменений в Налоговый кодекс государство дополнительно получит до конца года 8 млрд грн, которые будут направлены на зарплаты военнослужащим.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«С 1 декабря вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году — 140 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

По его словам, все эти средства без исключения будут направлены на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины.

«Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам», — подчеркнул Шмыгаль.

В общей сложности в 2025 году на оборону потратят 2,23 трлн грн, из которых 1,16 трлн грн — это денежное довольствие военнослужащих.

Напомним, закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», которым предусмотрено историческое повышение налогов, вступил в силу 1 декабря 2024 года.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.