Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года — Finance.ua
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Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года

Казна и Политика
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Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года
Изменения в Налоговый кодекс позволят получить в бюджет 8 млрд грн до конца года
За счет изменений в Налоговый кодекс государство дополнительно получит до конца года 8 млрд грн, которые будут направлены на зарплаты военнослужащим.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С 1 декабря вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году — 140 млрд грн», — отметил Шмыгаль.
По его словам, все эти средства без исключения будут направлены на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины.
«Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам», — подчеркнул Шмыгаль.
В общей сложности в 2025 году на оборону потратят 2,23 трлн грн, из которых 1,16 трлн грн — это денежное довольствие военнослужащих.
Напомним, закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», которым предусмотрено историческое повышение налогов, вступил в силу 1 декабря 2024 года.
По материалам:
Фінансовий клуб
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