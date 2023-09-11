Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября — Finance.ua

Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября

С 18 сентября в ПриватБанке вводятся обновления, которые коснутся большинства клиентов банка. Как сообщает пресс-служба банка, главные изменения будут в приложении Приват 24. Банк готовит выход новых обновлений для IOS и Android.

Кроме того, большинство клиентов столкнется с новыми правилами открытия и закрытия счетов, новым доступом по реквизитам и новыми типами платежей, а бизнес-клиенты получат более удобный функционал.

Изменения в приложении «Приват24»

В меню «Счета» клиенты ПриватБанка смогут:

подать заявку на открытие дополнительного счета;

подать заявку на закрытие счета;

переименовать действующие счета;

получить реквизиты счетов и поделиться ими в мессенджере.

Меню «Реквизиты» закроют, а его функционал перенесут в «Счета». Чтобы поделиться своими реквизитами, клиентам нужно будет выполнить несколько простых шагов в приложении:

«Услуги — Счета — три точки — Реквизиты счета»; «Общий остаток — Счета»; «Общий остаток — выписка».

В меню «Услуги» появится новый раздел «Налоги» для получения налогового состояния расчетов с бюджетом и уплаты налогов.

Отобразится раздел «Налоговый платеж». Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в меню «Услуги — Платежи — Создать — Налоговый», воспользовавшись шаблоном налогового платежа.

Кроме того, пользователям Приват24 будет доступен новый раздел «Видеоинструкций» с обучающими видео. Доступ к нему открывается через боковое меню.

Также в обновленном приложении исправят ошибку с назначением платежа при копировании.

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