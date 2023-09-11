Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября — Finance.ua
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Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября

Фондовый рынок
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Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября
Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября
С 18 сентября в ПриватБанке вводятся обновления, которые коснутся большинства клиентов банка. Как сообщает пресс-служба банка, главные изменения будут в приложении Приват 24. Банк готовит выход новых обновлений для IOS и Android.
Кроме того, большинство клиентов столкнется с новыми правилами открытия и закрытия счетов, новым доступом по реквизитам и новыми типами платежей, а бизнес-клиенты получат более удобный функционал.

Изменения в приложении «Приват24»

В меню «Счета» клиенты ПриватБанка смогут:
  • подать заявку на открытие дополнительного счета;
  • подать заявку на закрытие счета;
  • переименовать действующие счета;
  • получить реквизиты счетов и поделиться ими в мессенджере.
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Меню «Реквизиты» закроют, а его функционал перенесут в «Счета». Чтобы поделиться своими реквизитами, клиентам нужно будет выполнить несколько простых шагов в приложении:
  1. «Услуги — Счета — три точки — Реквизиты счета»;
  2. «Общий остаток — Счета»;
  3. «Общий остаток — выписка».
  • В меню «Услуги» появится новый раздел «Налоги» для получения налогового состояния расчетов с бюджетом и уплаты налогов.
  • Отобразится раздел «Налоговый платеж». Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в меню «Услуги — Платежи — Создать — Налоговый», воспользовавшись шаблоном налогового платежа.
  • Кроме того, пользователям Приват24 будет доступен новый раздел «Видеоинструкций» с обучающими видео. Доступ к нему открывается через боковое меню.
  • Также в обновленном приложении исправят ошибку с назначением платежа при копировании.

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По материалам:
ITsider.
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