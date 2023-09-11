Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября — Finance.ua

Изменения для всех клиентов приложения Приват24 с 18 сентября
С 18 сентября в ПриватБанке вводятся обновления, которые коснутся большинства клиентов банка. Как сообщает пресс-служба банка, главные изменения будут в приложении Приват 24. Банк готовит выход новых обновлений для IOS и Android.
Кроме того, большинство клиентов столкнется с новыми правилами открытия и закрытия счетов, новым доступом по реквизитам и новыми типами платежей, а бизнес-клиенты получат более удобный функционал.
Изменения в приложении «Приват24»
В меню «Счета» клиенты ПриватБанка смогут:
- подать заявку на открытие дополнительного счета;
- подать заявку на закрытие счета;
- переименовать действующие счета;
- получить реквизиты счетов и поделиться ими в мессенджере.
Меню «Реквизиты» закроют, а его функционал перенесут в «Счета». Чтобы поделиться своими реквизитами, клиентам нужно будет выполнить несколько простых шагов в приложении:
- «Услуги — Счета — три точки — Реквизиты счета»;
- «Общий остаток — Счета»;
- «Общий остаток — выписка».
- В меню «Услуги» появится новый раздел «Налоги» для получения налогового состояния расчетов с бюджетом и уплаты налогов.
- Отобразится раздел «Налоговый платеж». Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в меню «Услуги — Платежи — Создать — Налоговый», воспользовавшись шаблоном налогового платежа.
- Кроме того, пользователям Приват24 будет доступен новый раздел «Видеоинструкций» с обучающими видео. Доступ к нему открывается через боковое меню.
- Также в обновленном приложении исправят ошибку с назначением платежа при копировании.
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