Измаильский винодельческий завод выставили на продажу — Finance.ua

Измаильский винодельческий завод выставили на продажу
Фонд государственного имущества Украины запланировал на 11 апреля приватизационный аукцион по продаже ЧАО «Измаильский винодельческий завод».
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Фонд госимущества объявил приватизационный аукцион по продаже Измаильского винзавода. Торги запланированы на 11 апреля. Они состоятся в онлайн-системе Prozorro.Продажи», — говорится в сообщении.
Стартовая цена объекта — 35,7 млн грн, гарантийный взнос — 7,1 млн грн (без учета НДС).
По информации Фонда, в состав активов винзавода входят винохранилище, цех переработки винограда, цеха разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс, админздания и т.д. Общая площадь помещений 27,2 тыс. м2.
Активы находятся в Одесской области в Измаиле, а также в пгт Суворово, с. Плавни и с. Приморское (база отдыха).
Отмечается, что ранее активы винзавода использовались частным арендатором для производства винодельческой продукции, в частности шампанских и игристых вин.
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