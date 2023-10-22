Из-за войны сократилась не только численность трудоспособного населения, рынок труда изменился по всем параметрам — Finance.ua

Из-за войны сократилась не только численность трудоспособного населения, рынок труда изменился по всем параметрам Сегодня 16:10 — Личные финансы

Из-за войны сократилась не только численность трудоспособного населения, рынок труда изменился по всем параметрам

За время полномасштабной войны Украина потеряла большую часть населения. Приблизительно 6 миллионов человек выехали за границу (преимущественно женщины трудоспособного возраста, 70% из которых имеют высшее образование, и дети), более 4 миллионов украинцев оказались в оккупации, также возросло количество умерших. Кроме значительных потерь рабочей силы, значительные изменения и сокращения понес и спрос на нее.

Об этом пишет ZN.UA.

Произошли сногсшибательные структурные сдвиги: по видам деятельности, по статусу экономической активности, по территориям проживания, по доходам…

Сектор экономики с наибольшим количеством рабочих

Согласно данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года, сейчас больше всего украинцев работает в торговле (16,7% в целом — 11,4% мужчин и 21,8% женщин), сельском хозяйстве (9, 9% - 13,4% и 6,5% соответственно) и образовании (9,7% - 4,2% и 15,3% соответственно), 16,5% мужчин заняты в строительстве, 11,4% - на транспорте и 12,1% женщин — в здравоохранении.

Следовательно, современная украинская экономика преимущественно обеспечивает логистику, образовательные и медицинские услуги, восстановление разрушенного и выращивание сельскохозяйственной продукции.

Косвенным признаком этого является то, что только 17,3% опрошенных отметили существенное ухудшение доступности услуг социальной сферы (образования, медицины, культуры, социальной защиты и т. п. ) в течение военного периода, в то время как 8,3%, в том числе 9,2% женщин, которые чаще этими услугами пользуются, отметили улучшения.

Наиболее подвижными видами деятельности, где люди часто теряют работу, но достаточно быстро ее находят, оказываются строительство (именно здесь работали 14,8% лиц, которые не имели работы в сентябре 2023 года, но искали ее, в том числе 26% мужчин) и торговля (13,4% лиц обоих полов, в том числе 19,8% женщин).

Инфографика: ZN.UA

Гендер

Женщины сконцентрированы прежде всего в торговле (21,8%), образовании (15,3) и здравоохранении (12,1). В то же время мужчины преимущественно заняты на строительстве (16,5%), в сельском хозяйстве (13,4%) и торговле (11,4%).

Фактически торговля — это единственная сфера деятельности, которая предлагает и мужчинам, и женщинам достаточное количество рабочих мест.

Сколько человек не работают?

Наиболее распространенным статусом экономической активности в Украине, как и в мирные времена, является работа по договору, контракту или другому документу за зарплату (38,7% респондентов, в том числе 40,2% мужчин и 37,5% женщин).

Не работали и не искали работу 31,9%, в том числе 24,6% мужчин и 38,0% женщин. В большинстве своем к этой категории относятся пенсионеры (хотя часть пенсионеров продолжает трудовую деятельность), но есть и отчаявшиеся, и те, кто по личным обстоятельствам, например, семейные обязанности — уход за детьми или другими родственниками — не может выйти на рынок труда.

При дефиците рабочей силы часть этой группы, прежде всего женщин, можно будет привлечь к оплачиваемой работе через развитие системы услуг.

Инфографика: ZN.UA

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Дзеркало Тижня По материалам:

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