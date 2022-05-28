Из-за войны цены на еду могут катастрофически возрасти, — Зеленский

Сегодня 20:17 — Личные финансы

Развязанная россией война против Украины может спровоцировать катастрофический рост цен на продовольствие в мире. И, в частности, на зерно. Признаки этого проявятся уже в июле.

Об этом, выступая перед индонезийскими политиками, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас 22 млн тонн зерновых находятся в украинских хранилищах — и направить их на мировой рынок, «где они необходимы», пока невозможно.

«Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и прочее продовольствие могут катастрофически возрасти. И правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения о закрытии экспорта той или иной агропродукции из своих стран — чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста», — рассказал президент.

Он подчеркнул: приближение катастрофы станет особенно очевидным уже в июле, когда во многих государствах закончатся запасы прошлогоднего урожая. По словам Зеленского, это приведет «к нищете среди бедных людей, а средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений».

«И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная россией, влияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много», — резюмировал президент Украины, добавив, что по оценке ООН, в В 2022 году из-за войны голод охватит «дополнительно 40-50 миллионов людей в мире».

Ранее же, отметим, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью Bild рассказала, что президент россии владимир путин использует угрозу голода для достижения собственных целей.

«Он пользуется тем, что многие страны мира зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции. Он украл зерно из Украины и поделится им только с однозначно пророссийскими странами», — сказала она.

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