Из-за увеличения спроса на нефть цены на нее пошли вверх — Finance.ua

Из-за увеличения спроса на нефть цены на нее пошли вверх Сегодня 18:30 — Энергетика

В понедельник цены на нефть возросли, ободренные ожиданиями увеличения спроса на горючее летом. Однако подъем цен был сдержанным из-за укрепления доллара, которое произошло из-за снижения инвесторских ожиданий сокращения процентных ставок в США.

Об этом пишет Reuters.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent может достигнуть 86 долларов за баррель в третьем квартале. Они указывают, что стабильный летний спрос на транспорт будет способствовать нехватке рынка нефти, оцениваемой в 1,3 миллиона баррелей в день.

Цена фьючерсов на Brent выросла на 16 центов, или 0,2%, достигнув 79,78 долларов за баррель, в то время как цена фьючерсов на нефть West Texas Intermediate в США поднялась на 6 центов до 75,59 доллара.

«Мы считаем, что нынешнее позиционирование на рынке слишком пессимистично, учитывая, что мы ожидаем большего сокращения запасов нефти в течение следующих нескольких недель», — говорится в отчете аналитиков UBS.

На прошлой неделе цены на нефть подверглись третьему недельному снижению подряд из-за заботы по плану Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, уменьшить некоторые ограничения на добычу с октября, что может привести к увеличению предложения на рынке.

На фоне этих сокращений запасы нефти и бензина в США все же выросли на прошлой неделе. Консалтинговая компания FGE прогнозирует, что цены на нефть могут подняться до середины 80 долларов за баррель в третьем квартале.

«Мы продолжаем ожидать, что рынок укрепится. Но для этого, скорее всего, понадобится убедительный сигнал об усилении предварительных данных инвентаризации», - говорят в FGE.

Сила доллара негативно повлияла на рынок после того, как в пятницу новые данные о занятости в США заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания по процентным ставкам. В то же время евро снизился после оглашения президентом Франции Эммануэлем Макроном досрочных парламентских выборов. Повышение курса американского доллара делает товары, цены на которые указаны в долларах, такие как нефть, более дорогими для держателей других валют.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.