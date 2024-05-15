рф может начать добычу нефти и газа на «чужой» территории, — The Telegraph Сегодня 10:27 — Энергетика

Нефть

Россияне обнаружили в районе Антарктиды, на который претендуют британцы, большие запасы газа и нефти. Теперь эта территория может стать яблоком раздора между Москвой и Лондоном.

Об этом сообщает The Telegraph

Оценку запасов сделало российское судно «Академик Александр Карпинский», принадлежащее государственной компании «Росгео». Оно работало в этом районе на протяжении многих лет и мало кто обращал на него внимание, ведь считалось, что судно занимается исключительно научной деятельностью.

Однако в заявлении, сделанном по итогам экспедиции, говорится, что российские исследователи обнаружили примерно 70 млрд т нефти и газа, захороненных под антарктическим шельфом.

«Данные, полученные в ходе новой экспедиции… позволят существенно прояснить наши ожидания по нефтегазоносности антарктических шельфовых морей», — заявил Сергей Козлов, главный геолог компании «ПМГРЭ».

Британцы полагают, что российская деятельность может быть подготовкой к добыче ресурсов.

И хотя добыча полезных ископаемых на этой территории запрещена, в Лондоне скептически настроены относительно того, что россияне будут соблюдать международные нормы. В пользу опасений британцев говорит агрессия россии против Украины.

россия наращивает бурение нефтяных скважин

В начале года сообщалось, что в 2023 году Москва второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что можно считать яркой демонстрацией неэффективности антироссийских санкций. За 11 месяцев прошлого года россияне пробурили нефтяные скважин общей глубиной 28 100 км.

УНІАН По материалам:

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