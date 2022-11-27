Из-за холодной зимы: сколько украинцев еще выедут за границу — Finance.ua
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Из-за холодной зимы: сколько украинцев еще выедут за границу

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За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем за рубежом по состоянию на сегодняшний день находится еще более 2 миллионов граждан Украины.
И прогнозируют, что еще около 2 — 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.
К сожалению, из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии у украинцев есть определенные переживания с приходом отопительного сезона. Поэтому в Европе ожидают новую волну украинских беженцев.
Так, в организации здравоохранения считают, что еще около 2 — 3 миллионов украинцев решат уехать из Украины, чтобы искать тепло и безопасность.
"Они столкнутся с критическими проблемами со здоровьем, в частности респираторными инфекциями, как COVID-19, пневмонией и гриппом, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения",— говорит доктор Ханс Генри П. Клюге.
По материалам:
Телеканал 24
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