Из-за холодной зимы: сколько украинцев еще выедут за границу — Finance.ua

Из-за холодной зимы: сколько украинцев еще выедут за границу Сегодня 11:01

За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем за рубежом по состоянию на сегодняшний день находится еще более 2 миллионов граждан Украины.

И прогнозируют, что еще около 2 — 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.

К сожалению, из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии у украинцев есть определенные переживания с приходом отопительного сезона. Поэтому в Европе ожидают новую волну украинских беженцев.

Так, в организации здравоохранения считают, что еще около 2 — 3 миллионов украинцев решат уехать из Украины, чтобы искать тепло и безопасность.

"Они столкнутся с критическими проблемами со здоровьем, в частности респираторными инфекциями, как COVID-19, пневмонией и гриппом, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения",— говорит доктор Ханс Генри П. Клюге.

Телеканал 24 По материалам:

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