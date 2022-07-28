Из Украины без декларирования вывезли более 28 млн долларов в чемоданах: дело расследует СБУ — Finance.ua

Из Украины без декларирования вывезли более 28 млн долларов в чемоданах: дело расследует СБУ Сегодня 19:40 — Валюта

Из Украины без декларирования вывезли более 28 млн долларов в чемоданах: дело расследует СБУ

Служба безопасности Украины расследует незаконное перемещение через госграницу 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро наличными. По данным правоохранителей, деньги были упакованы в чемоданы и перемещены одномоментно через «зеленый коридор» пункта пропуска Закарпатской таможни.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители отмечают, что такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, поскольку через «зеленый коридор» (без декларирования) можно вывозить не более 10 тысяч долларов за раз.

К тому же сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного осмотра. Поэтому, обнаружив деньги, они должны были их конфисковать.

В настоящее время СБУ провели серию обысков на таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет со штрафом. В настоящее время принимается решение по поводу сообщения о подозрении фигурантам дела.

В СБУ сообщили, что сейчас продолжается масштабная работа по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности всех причастных.

Служба безопасности не сообщает, кто именно вывозил наличные из Украины. В марте издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало: Государственное бюро расследований возбудило дело после получения информации, что якобы Анастасия Котвицкая — супруга экс-депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого — могла без декларирования, в обход таможенных правил, вывезти в Венгрию доллары и евро в чемодане. Официально правоохранители о Котвицкой не указывали.

УП сообщала, что во время пересечения украинской границы никаких средств не были задекларированы, а украинские таможенники досмотра вещей не провели. Однако, по данным источников УП, впоследствии оказалось, что на территории таможенного поста в Венгрии Котвицкая все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. Сам Игорь Котвицкий назвал эту информацию фейком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.