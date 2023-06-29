Из трех областей Украины эвакуировалось более 139 тыс. человек — Finance.ua
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Из трех областей Украины эвакуировалось более 139 тыс. человек

Казна и Политика
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Эвакуация из опасных регионов Украины продолжается. Как сообщили в Минреинтеграции, только из трех опасных областей Украины в другие регионы переместилось более 139 тыс. человек.
В частности, за 11 месяцев эвакуации из Донетчины переместилось более 83 тыс. человек (из них 9,7 тыс. детей и 3,5 тыс. маломобильных лиц).
Эвакуация из Харьковщины длится 10 месяцев, и за это время ею воспользовались 25 тысяч человек.
Из Херсонской области за 8 месяцев эвакуировались более 31 тыс. человек.
Напомним, что эвакуация из опасных регионов абсолютно бесплатная. Для эвакуации следует обратиться в органы местной власти:
  • Херсонская ОВА: 0 800 330 951, 091 481 78 45;
  • эвакуация из Донецкой области на Житомирщину: 098 890 33 18 или 066 285 62 90, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по телефонам: 099 710 48 72, 099 311 53 36, 4 0 48, 096 108 52 24;
  • для эвакуации из опасных регионов Харьковщины нужно позвонить на номер единого колл-центра: 093 17 76 458.
Кроме того, жители любых областей могут обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции:
  • 1548;
  • 096 078 84 33 (для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber).
По материалам:
Finance.ua
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