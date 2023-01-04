Из Tesla Model Y сделали версию для бездорожья — Finance.ua
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Из Tesla Model Y сделали версию для бездорожья

Фондовый рынок
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Немецкий тюнер Delta4×4 специализируется на масштабных внедорожных конструкциях, таких как установка Mercedes-Benz G 500 на гусеницы и превращение Rolls-Royce Cullinan в вездеход с тентом на крыше. Последнее творение компании — Tesla Model Y, которая готова не опасаться бездорожья.
Из Tesla Model Y сделали версию для бездорожья
Работа Delta4×4 над Model Y включает в себя лифт подвески на 35 миллиметров. Пакет тюнинга также расширяет колею и добавляет 60-мм в расширителе крыльев, чтобы освободить место для шин 265/45R20 Continental Cross Contact ATR. Дополнительный подъем благодаря высокопрофильной резине дает Tesla общий дорожный просвет 22 сантиметра.
Эта модель Y имеет багажник на крыше для хранения такого снаряжения как доски для выезда из грязи, лопаты, канистры с водой, запасное колесо и ящики для хранения. На передней части находится световая полоса.
Для еще большего освещения на бездорожье Delta4×4 устанавливает четыре светодиодных прожектора PIAA на передний бампер.
Для людей, которые заинтересовались этой конструкцией в Германии, Delta4×4 предлагает заплатить 900 евро за лифт подвески. Стоимость комплекта колес и шин начинается от 4500 евро. Багажник на крышу стоит 2900 евро, а фонарь — дополнительно 900 евро. Лампы на бампер вместе с крепежом стоят 1800 евро.
Недавнее обновление программного обеспечения дало Model Y Performance режим Track Mode, ранее бывший эксклюзивным для Model S Plaid и Model 3 Performance. Он добавляет много функций, например, создание пользовательских настроек для различных переменных трансмиссии, запись кругов с помощью встроенных камер и отслеживание телеметрии на трассе.
По материалам:
Телеканал 24
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