Из Tesla Model Y сделали версию для бездорожья — Finance.ua

Из Tesla Model Y сделали версию для бездорожья Сегодня 03:37 — Фондовый рынок

Немецкий тюнер Delta4×4 специализируется на масштабных внедорожных конструкциях, таких как установка Mercedes-Benz G 500 на гусеницы и превращение Rolls-Royce Cullinan в вездеход с тентом на крыше. Последнее творение компании — Tesla Model Y, которая готова не опасаться бездорожья.

Работа Delta4×4 над Model Y включает в себя лифт подвески на 35 миллиметров. Пакет тюнинга также расширяет колею и добавляет 60-мм в расширителе крыльев, чтобы освободить место для шин 265/45R20 Continental Cross Contact ATR. Дополнительный подъем благодаря высокопрофильной резине дает Tesla общий дорожный просвет 22 сантиметра.

Эта модель Y имеет багажник на крыше для хранения такого снаряжения как доски для выезда из грязи, лопаты, канистры с водой, запасное колесо и ящики для хранения. На передней части находится световая полоса.

Для еще большего освещения на бездорожье Delta4×4 устанавливает четыре светодиодных прожектора PIAA на передний бампер.

Для людей, которые заинтересовались этой конструкцией в Германии, Delta4×4 предлагает заплатить 900 евро за лифт подвески. Стоимость комплекта колес и шин начинается от 4500 евро. Багажник на крышу стоит 2900 евро, а фонарь — дополнительно 900 евро. Лампы на бампер вместе с крепежом стоят 1800 евро.

Недавнее обновление программного обеспечения дало Model Y Performance режим Track Mode, ранее бывший эксклюзивным для Model S Plaid и Model 3 Performance. Он добавляет много функций, например, создание пользовательских настроек для различных переменных трансмиссии, запись кругов с помощью встроенных камер и отслеживание телеметрии на трассе.

Телеканал 24 По материалам:

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