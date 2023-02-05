Из каких стран и куда украинцы ввозят авто чаще всего — Finance.ua

Из каких стран и куда украинцы ввозят авто чаще всего Вчера 19:02 — Личные финансы

Из каких стран и куда украинцы ввозят авто чаще всего

Полномасштабная фаза войны, которую россия развязала 24 февраля 2022 года, существенно уменьшила количество ввозимых украинцами автомобилей. Впрочем, поток не останавливался. Пока действовали льготные условия растаможки (апрель-июнь), главными поставщиками подержанных автомобилей в Украину были Польша, Германия и Литва.

В июле-сентябре, согласно данным Института исследований авторынка, машины с пробегом чаще всего ввозили из США, Польши и Германии.

В 2022 году больше всего подержанных легковушек, которые привезли из-за границы, зарегистрировали во Львовской области (58,8 тыс.). На втором месте оказалась Волынская область (34 тыс.), а третье — заняла Ровенщина (32,4 тыс.).

Киев по итогам 2022 года оказался только на четвертой строчке. В общей сложности в столице зарегистрировали 30,5 тыс. автомобилей.

Топ популярных марок авто

Самым популярным брендом 2022 года среди ввозимых в Украину легковых автомобилей стал немецкий Volkswagen. Тройку лидеров замыкают французский Renault и американский Ford.

Среди грузовых автомобилей чаще всего ввозили Renault, MAN и DAF.

Если говорить о моделях легковушек, то, согласно данным Института исследований авторынка, речь идет о:

Volkswagen Passat (22,7 тыс.); Volkswagen Golf (21,9 тыс.); Skoda Octavia (15,8 тыс.); Renault Megane (12,8 тыс.); Renault Scenic (10,9 тыс.).

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