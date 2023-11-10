Из дорожного фонда заберут все деньги: куда их направят — Finance.ua

Из дорожного фонда заберут все деньги: куда их направят Сегодня 17:48

Из дорожного фонда заберут все деньги: куда их направят

Более 95 миллиардов гривен из дорожного фонда пойдут на нужды обороны и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Все средства из дорожного фонда на следующий год (95,2 млрд грн) также будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", — отметил Марченко.

Он также отметил, что было принято решение о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемого военнослужащими, на нужды обороны государства. По его словам, доходы, полученные от НДФЛ с военных, являются публичными, общественными средствами, которые должны распределяться в соответствии с нынешними условиями.

Они будут использованы для приближения нашей победы и направлены в специальный фонд госбюджета с их целевым использованием: на производство и закупку морских дронов и БПЛА (43,3 млрд грн), а также 51 млрд грн на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия", — объяснил министр.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал минимизировать расходы на ремонт дорог в бюджете-2024. По его словам, в резервном фонде есть средства, заложенные на поддержку дорог и мостов критической инфраструктуры. Он объяснил, что это необходимо для гуманитарных, социальных и военных целей. Это будет финансироваться из резервного фонда по индивидуальным решениям правительства.

8 ноября Верховная Рада приняла закон о перенаправлении «военного» НДФЛ из местных бюджетов в государственный на нужды оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и на нужды обороны.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.