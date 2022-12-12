Из ближайших аэропортов. SkyUp откроет авиакомпанию в Европе — Finance.ua

Из ближайших аэропортов. SkyUp откроет авиакомпанию в Европе Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Этим летом стало известно, что украинский авиаперевозчик SkyUp планирует открытие отдельной авиакомпании в Евросоюзе. Ее официально зарегистрируют в ЕС под брендом перевозчика. Также там сообщили, что планируют рейсы из аэропортов, расположенных ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Это будет официально зарегистрированная в ЕС компания под брендом SkyUp. Сейчас мы находимся на этапе согласования требований с европейским регулятором и получения сертификата эксплуатанта. О начале работы компании мы непременно дополнительно уведомим», — отметили в SkyUp.

Также команда планирует развивать новую авиакомпанию по схожей модели со SkyUp Airlines, совмещая чартерные и регулярные рейсы.

«О конкретных направлениях сообщим впоследствии, после их утверждения со всеми компетентными органами и получения соответствующих разрешений. Однако уже точно можем сказать, что планируем полетную программу в том числе с учетом ближайших к украинским границам аэропортов для удобства наших сограждан», — добавили в пресс-службе.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что в начале своей деятельности новая компания будет выполнять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии. Не исключено, что будут также полеты из Австрии и Германии. Также ожидается, что основную часть маршрутов составят популярные туристические направления.

Этим летом впервые за период с 24 февраля украинский лоукостер SkyUp Airlines получил новый Boeing 737-800. Он стал десятым самолетом этого типа, пополнившим ее парк. Лоукост-перевозчик сохранил часть флота и команды и активно выполняет перевозку по договорам мокрого лизинга (когда авиакомпания предоставляет свои самолеты и экипаж европейскому перевозчику для выполнения его рейсов).

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