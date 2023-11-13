Итоги заседания Совета ЕС: Украина — главный приоритет, и усталости не будет — Finance.ua
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Итоги заседания Совета ЕС: Украина — главный приоритет, и усталости не будет

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Украина будет оставаться главным приоритетом Европейского союза. При этом усталости от обязательств помогать нашей стране не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.
Боррель рассказал, что на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза участники «выступили с единственным посланием поддержки Украины».
«Украина является главным приоритетом ЕС — мы не будем уставать от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в области безопасности в соответствии с поручением Совета ЕС», — отметил Боррель.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, сейчас Евросоюз рассматривает несколько инициатив, касающихся помощи Украине.
В частности, в блоке предлагают выделить 20 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира. Для этого хотят создать специальный фонд. Но, по информации СМИ, такая инициатива уже подверглась критике.
Как рассказал сегодня, 13 ноября, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сейчас в ЕС рассматривают запасной вариант для такой помощи.
Также в ЕС хотят выделить 50 млрд евро на финансовую помощь Украине до 2027 года. Для этого необходимо чтобы все страны-члены проголосовали за пересмотр бюджета блока, в который входит такое предложение. Но Венгрия может ветировать.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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